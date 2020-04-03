Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 443

Обнародовано число больных в Азербайджане, получающих лечение в больницах специального режима в связи с коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

На данный момент в стране зафиксировано 443 факта заражения коронавирусом, из них 32 человека излечились, 5 человек скончались, лечение 406 продолжается в больницах спецрежима.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.