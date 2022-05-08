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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 517 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 517 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 517 099 297.
Здоровье
8 мая 2022 г. 15:46
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 517 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 517 099 297.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 250 668 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США (число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения - 81 858 744 и 997 503), Индия (43 102 194 и 524 064), Бразилия (30 558 530 и 664 361), Франция (29 119 127 и 147 707), Германия (25 295 950 и 136 533) и Великобритания (22 292 118 и 176 860).

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