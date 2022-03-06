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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 445 125 810.
Здоровье
6 марта 2022 г. 11:13
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 445 125 810.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 994 937 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 265 726 инфицированных COVID-19 и зарегистрировано 958 437 умерших. В Индия количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 962 953, а число умерших - 515 036. В Бразилии были выявлены 29 040 800 случаев болезни, умерли 652 126 пациентов.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 191 580 инфицированных и 140 264 умерших.

По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 771,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 943 человека, Индии - 367, Бразилии - 3 031, Франции - 2 125.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 445 milyonu ötüb

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