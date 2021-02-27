О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 млн

Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 112,64 млн, увеличившись за сутки более чем на 427 тыс.
Здоровье
27 февраля 2021 г. 03:33
Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 112,64 млн, увеличившись за сутки более чем на 427 тыс.

Согласно опубликованным в пятницу данным ВОЗ, число летальных исходов возросло более чем на 10 тыс., превысив 2,5 млн.

По состоянию на 26 февраля в ВОЗ поступили сведения о 112 649 371 инфицированном и 2 501 229 умерших. Число заразившихся увеличилось на 427 644, умерших - на 10 093.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 42% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (183 039), на втором месте - регион Европы (172 843), на третьем - Восточное Средиземноморье (31 486).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 028 815. Далее следуют Индия (11 063 491), Бразилия (10 324 463), Россия (4 223 186), Великобритания (4 154 566), Франция (3 622 675), Испания (3 180 212), Италия (2 868 435), Турция (2 674 766), Германия (2 424 684), Колумбия (2 237 542) и Аргентина (2 088 187).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı yenidən artıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ученые: Зараженные передают коронавирус членам семьи минимум в 10% случаев
Ученые: Зараженные передают коронавирус членам семьи минимум в 10% случаев
26 февраля 2021 г. 20:51
Азербайджан приостановил ввоз продукции птицеводства из Эстонии
Азербайджан приостановил ввоз продукции птицеводства из Эстонии
26 февраля 2021 г. 18:58
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19
26 февраля 2021 г. 15:54
Азербайджан подписал контракт на 4 млн доз вакцины CoronaVac
Азербайджан подписал контракт на 4 млн доз вакцины CoronaVac
26 февраля 2021 г. 12:03
Врач высказалась о способности кофе сжигать жир
Врач высказалась о способности кофе сжигать жир
26 февраля 2021 г. 07:28
В Азербайджане выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19
25 февраля 2021 г. 17:13
Ильхам Алиев принял участие в открытии Шаганского реабилитационного пансионата
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Шаганского реабилитационного пансионата
25 февраля 2021 г. 14:05
В Баку более 70 человек получили травмы из-за гололёда
В Баку более 70 человек получили травмы из-за гололёда
25 февраля 2021 г. 13:40
В Баку 39 человек получили травмы из-за гололеда
В Баку 39 человек получили травмы из-за гололеда
24 февраля 2021 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi