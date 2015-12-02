Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Цены на лекарства можно будет отслеживать по мобильным телефонам и планшетам. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и промышленности, перечень лекарственных средств, на которые урегулированы цены, загружается на мобильные телефоны и планшеты, тем самым потребитель может получить информацию о ценах, составе лекарства, стране-производителе и дате, когда была утверждена стоимость препарата.

Так, общий список лекарственных средств с урегулированными ценами, как по содержанию, так и по товарному наименованию, размещен в формате pdf в разделе "Лекарственные средства" на сайте Тарифного совета.

Отмечается, что загрузка таблицы на мобильные телефоны и планшеты также станет своего рода формой общественного контроля.

Отметим, что таблицы будут обновляться по мере утверждения цен на лекарственные препараты.