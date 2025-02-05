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Центр цифрового здравоохранения: Электронный рецепт действителен для всех медучреждений

Центр цифрового здравоохранения: Электронный рецепт действителен для всех медучреждений Электронный рецепт действителен во всех медицинских учреждениях на территории Азербайджана.
Здоровье
5 февраля 2025 г. 15:39
Центр цифрового здравоохранения: Электронный рецепт действителен для всех медучреждений

Электронный рецепт действителен во всех медицинских учреждениях на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила специалист Центра цифрового здравоохранения Севиндж Магеррамова.

Она отметила, что на данный момент штрафы в связи с данным вопросом не предусмотрены. "Электронный рецепт подходит как частным, так и государственным медицинским учреждениям. Никаких санкций в отношении граждан по данному поводу не применялось. Процесс может быть осуществлен во всех аптеках с помощью мобильных приложений", - сказала она.

Эксперт также подчеркнула преимущества электронных рецептов. По ее словам, бумажные рецепты могут быть повреждены и утеряны. "Электронные рецепты являются электронной альтернативой бумажным рецептам. Это также служит обеспечению прозрачности", - подчеркнула Магеррамова.

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Версия на азербайджанском языке Rəqəmsal Səhiyyə Mərkəzi: Elektron resept bütün tibb müəssisələri üçün keçərlidir

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