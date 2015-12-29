Большинство аптек не следуют решению Тарифного совета в связи с ценами на лекарства

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На заседании от 25 декабря Тарифный совет принял решение в связи с повышением на 40% цен на лекарства, стоимости которых были урегулированы примерно на 30% в связи с изменением курса маната. Однако наблюдения показывают, что большинство аптек в городе не следуют решению Тарифного совета.

В результате мониторинга, проведенного Report, выяснилось, что в аптеках наблюдается резкое подорожание большинства лекарств. В аптеках цены на лекарства повышены не на 30%, а приблизительно на 50% и выше.

Препарат "Спазмалгон", который раньше стоил 1 манат 20 гяпик, теперь продается по 1,70 или 1,80 манатов.

В ходе мониторинга в аптеке была куплена краска для волос Fitaton, которая раньше стоила 3 маната 20 гяпик, а сейчас продается по цене 5 манатов 40 гяпик.

Сотрудники аптеки отметили, что цены поднялись примерно на 50%.

Напомним, что несколько дней назад в заявлении журналистам заместитель министра здравоохранения Эльсавар Агаев сообщил, что повышение цен на лекарства неизбежно.