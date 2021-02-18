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Билл Гейтс: Для защиты от коронавируса потребуется три прививки

Билл Гейтс: Для защиты от коронавируса потребуется три прививки Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс полагает, что для полной защиты от коронавируса может понадобиться третья фаза прививки, во время которой пациенту будет вводиться вакцина, модифицированная с учетом мутаций вируса
Здоровье
18 февраля 2021 г. 00:57
Билл Гейтс: Для защиты от коронавируса потребуется три прививки
Билл Гейтс

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс полагает, что для полной защиты от коронавируса может понадобиться третья фаза прививки, во время которой пациенту будет вводиться вакцина, модифицированная с учетом мутаций вируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в эфире телеканала CBS.

"Главный вопрос сейчас - надо ли нам обеспечить поголовную вакцинацию имеющимися средствами и методами, или нужно делать прививку в три фазы, или же требуется модифицировать вакцину, - отметил Билл Гейтс в эфире телеканала, комментируя ситуацию с коронавирусом в США. - Все американские компании, которые занимаются вакцинами, уже изучают возможность создания модифицированных вариантов. Так что тем людям, кто уже прошел две фазы вакцинации, может понадобиться третья. Вполне вероятно, у нас будет усовершенствованная вакцина, чтобы, когда эти мутации доберутся до США, мы были полностью уверены в защите от них".

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Версия на азербайджанском языке Bill Qeyts: Koronavirusdan müdafiə üçün 3-cü peyvənd lazım olacaq

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