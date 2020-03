Bestcomp Group перечислила 300 тысяч манатов на борьбу с коронавирусом

Ведущая ИТ компания Азербайджана Bestcomp Group в рамках поддержки инициативы главы государства по борьбе с пандемией COVID-19 перечислила 300 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает Report.

"Ведущая ИТ компания Азербайджана Bestcomp Group полностью поддерживая инициативу главы государства, присоединилась к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Наблюдательный Совет компании, согласно стратегии корпоративной и социальной ответственности, принял решение перечислить 300 000 манат в Фонд поддержки борьбы с короновирусом, созданный в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года", - говорится в сообщении компании.

Наряду с этим компания приняла активное безвозмездное участие во внедрении дистационных образовательных технологий на базе платформы "Microsoft Teams", которая позволяет организовать учебно-образовательный процесс на расстоянии, используя интерактивное общение обучаемых и преподавателей.

"Группа компаний Bestcomp Group, будучи Value Added дистрибъютором и партнером в сфере системной интеграции ИКТ в регионе Закавказья и Центральной Азии ведущих мировых производителей, таких как HP Inc., Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, Acer, Microsoft, CISCO, Juniper, Fortinet, Eaton, APC by Schneider Electric, Schneider Electric, Eltek, Benning, Radware, Microfocus, Manage Engine, Panduit, Tripp Lite, Artronic, Uniview, Apacer, Kindermann, HID, Monacor, Qualys, Radiflow, представляет клиентам услуги профессионального консалтинга, технической и проектной поддержки", - отмечается в сообщении компании.