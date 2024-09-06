Бельгия передаст ДР Конго 20 тыс. доз вакцины от обезьяньей оспы

Бельгия объявила, что передаст Демократической Республике Конго 20 тысяч доз вакцины от обезьяньей оспы из своих запасов.

Бельгия объявила, что передаст Демократической Республике Конго 20 тысяч доз вакцины от обезьяньей оспы из своих запасов.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Бельгии в соцсети "Х".

"Подтверждая нашу приверженность международным обязательствам в вопросах глобального здравоохранения и обеспечения справедливого доступа к здравоохранению для всех, заявляем, что передадим ДРК 20 тысяч доз вакцины mpox", - говорится в сообщении.

Франция и Германия ранее пообещали передать африканским странам по 100 тысяч доз, Испания - 500 тысяч доз.