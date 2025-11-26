Бакинская железнодорожная больница функционирует как Республиканский педиатрический центр

Бакинская железнодорожная больница вошла в состав Республиканского педиатрического центра.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

Отмечено, что в соответствии с решением Кабинета министров от 21 августа 2024 года осуществлен процесс передачи медицинских учреждений, находящихся в ведении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), в подчинение и распоряжение соответствующих госорганов.

Согласно информации, Детская инфекционная больница им. Н.Нариманова, действующая при Республиканском педиатрическом центре, переведена в здание Бакинской железнодорожной больницы и продолжает свою деятельность по этому адресу.

В медучреждении действуют отделения эндокринологии, аллергологии, педиатрии, интенсивной терапии и скорой и неотложной медицинской помощи.

В то же время, педиатрическая стационарная помощь в сфере эндокринологии и аллергологии оказывается в Детской инфекционной больнице им. Н.Нариманова.

Отметим, что медучреждения, находящиеся на балансе Врачебно-санитарной службы АЖД, ликвидированы.