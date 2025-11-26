Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanası Respublika Pediatriya Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir - RƏSMİ
- 26 noyabr, 2025
- 11:08
Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanası Respublika Pediatriya Mərkəzinin tərkibinə daxil edilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, Nazirlər Kabinetinin 21 avqust 2024-cü il tarixli qərarına əsasən, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin tabeliyində olan tibb müəssisələrinin aidiyyəti dövlət orqanlarının tabeliyinə və sərəncamına verilməsi prosesi həyata keçirilib.
Məlumata görə, Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Nərimanov Uşaq Yoluxucu Xəstəlikləri Xəstəxanası həmin binaya köçürülüb və fəaliyyətini orada davam etdirir.
Tibb müəssisəsində Endokrinologiya, Allerqologiya, Pediatriya, Reanimasiya və Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım şöbələri xidmət göstərir.
Eyni zamanda endokrinoloji və allerqoloji sahələr üzrə pediatrik stasionar xidmətlər Nərimanov Uşaq Yoluxucu Xəstəlikləri Xəstəxanasında həyata keçirilir.
130 nəfərlik çarpayı fonduna malik olan xəstəxanada kistik fibrozlu xəstələrin pediatrik yatışı və dərman təminatı da təşkil olunur.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Dəmir Yollarının Həkim Sanitar Xidmətinin balansında olan tibb müəssisələri ləğv olunub.