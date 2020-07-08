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Бахрам Багирзаде уже садится, пытается двигаться

Бахрам Багирзаде уже садится, пытается двигаться Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой
Здравоохранение
8 июля 2020 г. 11:24
Бахрам Багирзаде уже садится, пытается двигаться

"Положительная динамика, наблюдаемая в последние дни в общем состоянии здоровья заслуженного артиста Бахрама Багирзаде, сохраняется".

Об этом Report сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебным делам Бахтияр Мусаев.

Он отметил, что у Б.Багирзаде сознание ясное: "Хотя наблюдается мышечная слабость, он уже садится, пытается делать активные движения. Продолжаются соответствующие меры против второго бактериального осложнения и застоя в желудочно-кишечной системе".

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией, 13 июня он был переведен из больницы в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста было повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

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Версия на азербайджанском языке Bəhram Bağırzadə aktiv hərəkətlərə başlayıb

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