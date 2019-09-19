Азербайджанский врач удалил иглу, забытую в горле пациентки десять лет назад - ВИДЕО

В Азербайджане заведующий отделом оториноларингологии и хирургии головы и шеи доктор Эльнур Акбаров провел уникальную операцию.

Как сообщает Report, хирург удалил фрагмент иглы длиной около 2 см, оставшийся в горле пациентки во время операции по удалению небной миндалины (тонзиллэктомия), проведенной десять лет назад.

Перенесшая операцию пациентка сообщила Report, что в 2009 году обратилась к врачу с жалобами на боли в горле: "Доктор назначил мне тонзиллэктомию. 9 ноября мне сделали операцию, но боли не прекратились. Врачи сказали, что операция была очень сложной. После проведенной операции у меня возникли проблемы со здоровьем. Я долго не поправлялась и неоднократно обращалась к врачам. Затем у меня в горле был обнаружен фрагмент иглы. В период с 2009 по 2019 годы мы искали врача для проведения операции, но все они отказывались. Мы обращались к врачам в Турции и Израиле, но они заявляли о невозможности операции, говоря, что это сложная операция. Наконец, в 2019 году мы нашли доктора Эльнура. 3 августа 2019 года была проведена операция и сегодня, вот уже как больше месяца, я чувствую себя очень хорошо и комфортно".

По словам Э.Акбарова, тонзиллэктомия сама по себе непростая операция: "Но в большинстве случаях операцию проводят под местным наркозом и в несоответствующих амбулаторных условиях. Эта операция требует специальных навыков. Во время тонзиллэктомии в 2009 году у пациентки началось кровотечение из правого миндаликового ложа. Для остановки кровотечения было принято решение наложить швы на рану. Во время этой процедуры игла сломалась и сломанный фрагмент остался в мягких тканях шеи. Операция длится четыре часа, кровотечение останавливается, но сломанную иглу обнаружить не удается. В послеоперационный период у пациентки отмечались боли в правом отделе шеи, особенно при глотании и наклоне шеи. Но в то время в ходе радиологического обследования медицинскому персоналу не удалось выявить проблему, а пациентке сказали, что проблема является субъективной".

Хирург-оториноларинголог отметил, что инородное тело было обнаружено случайно: "Во время стоматологического осмотра с проведением компьютерной томографии в горле пациентки был обнаружен фрагмент хирургической иглы. Таким образом, предположения, что жалобы пациентки возникали из-за оставшегося фрагмента хирургической иглы, подтвердились. Несмотря на многочисленные обращения, многие специалисты заявляли о рискованности операции и отказывались ее выполнять. Повторная компьютерная томография, проведенная обратившейся к нам пациентке, подтвердила, что инородное тело находилось в опасной зоне. Путем трансоральной фаринготомии с доступом через горло инородное тело было извлечено. Во время операции и послеоперационный период каких-либо осложнений не было. Пациентка находилась под наблюдением врачей до полного выздоровления".