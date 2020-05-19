Наверх

Азербайджан закупил 50 000 медицинских защитных очков

Азербайджан закупил 50 000 медицинских защитных очков

В рамках совместной программы развития ООН (ПРООН) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) осуществлена закупка медицинских принадлежностей, предназначенная для медработников и пациентов.

Как сообщили Report в TƏBİB, в Баку через международную цепь поставок ПРООН был доставлен комплект медицинских принадлежностей, в котором находятся 50 000 медицинских защитных очков и 1 000 бесконтактных инфракрасных термометров.

Указанные принадлежности были приобретены в рамках "Проекта поддержки Госагентства по обязательному медицинскому страхованию для усиления системы медицинского обеспечения в Азербайджане", реализуемого в настоящее время совместно. 

Принадлежности будут переданы в медицинские учреждения на протяжении этой недели.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!