Азербайджан закупил 50 000 медицинских защитных очков

В рамках совместной программы развития ООН (ПРООН) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) осуществлена закупка медицинских принадлежностей, предназначенная для медработников и пациентов.

Как сообщили Report в TƏBİB, в Баку через международную цепь поставок ПРООН был доставлен комплект медицинских принадлежностей, в котором находятся 50 000 медицинских защитных очков и 1 000 бесконтактных инфракрасных термометров.

Указанные принадлежности были приобретены в рамках "Проекта поддержки Госагентства по обязательному медицинскому страхованию для усиления системы медицинского обеспечения в Азербайджане", реализуемого в настоящее время совместно.

Принадлежности будут переданы в медицинские учреждения на протяжении этой недели.