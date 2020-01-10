Азербайджан ввел ограничения на ввоз живой птицы и птицепродукции из Польши

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает мероприятия, направленные на защиту от инфекционных болезней животных, которые могут попасть в республику из других стран.

Как сообщили Report в агентстве, Всемирная организация по охране здоровья животных выявила высокопатогенный птичий грипп в Люблинском и Великопольском административных районах Польши.

"В связи с этим было решено ввести временные ограничения на ввоз живой птицы и птицепродукции из административных районов Польши, в которых был зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп".

Также мы обратились в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики для дезинфекции в таможенно-пропускных пунктах транспортных средств, прибывающих на нашу территорию из указанных районов Польши. Это осуществляется для усиления мер контроля", - отметили в агентстве.