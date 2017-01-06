В Азербайджане данные о больном будут регистрироваться в электронной форме

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Чтобы сэкономить время, необходимое для оформления документов врачом скорой неотложной медицинской помощи в Баку, подготовлены новая форма "карт вызова" и их электронный вариант".

Как сообщает Report, об этом на посвященной итоговому отчету пресс-конференции Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи заявил заместитель главврача структуры по оперативным и госпитальным делам Мурад Мирзазаде.

По его словам, в прошлом году станция выступила с предложениями по усовершенствованию работ при составлении документации: "Форма "карт вызова" будет загружена на планшеты и передана в пользование врачей скорой медицинской помощи. Это поможет развитию электронного здравоохранения, применению системы электронного контроля посредством "электронной карты".

М.Мирзазаде отметил, что было сделано обращение в министерство здравоохранения с предложением выявлять адреса вызовов за счет поступающих на станцию звонков: "Сейчас данное предложение рассматривается. Иногда позвонившие люди не могут назвать точного адреса. Это вызывает трудности при установлении бригадой медиков адреса, откуда поступил вызов. В этом случае мы просим назвать нам адрес, указанный на квитанциях коммунальных услуг".