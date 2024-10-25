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Азербайджанский профессор включен в список влиятельных ученых мира

Азербайджанский профессор включен в список влиятельных ученых мира Директор Научно-исследовательского медицинского профилактического института имени Ахундова, профессор Адил Аллахвердиев включен в список самых влиятельных ученых мира согласно исследованию Стэнфордского университета.
Здоровье
25 октября 2024 г. 15:20
Азербайджанский профессор включен в список влиятельных ученых мира

Директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени В.Ахундова, профессор Адил Аллахвердиев включен в список самых влиятельных ученых мира согласно исследованию Стэнфордского университета.

Как сообщает Report, в исследовании оценивалась деятельность более 10 млн ученых из различных областей науки по всему миру.

В результате только 2% ученых были признаны достойными включения в этот список.

Стоит отметить, что список, составленный Стэнфордским университетом, является общепризнанным надежным источником для оценки научных исследований на глобальном уровне и определения влияния ученых на международной арене.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı professor dünyanın ən nüfuzlu alimləri siyahısına daxil edilib

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