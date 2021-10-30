Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19

Несмотря на политические или экономические разногласия, весь мир объединился для достижения одной общей цели – избавления от коронавируса, так же известного, как COVID 19 SARS.
Ежедневно публикуется статистика разных стран о количестве пострадавших от этого вируса людей. ООН выступает с различными инициативами по борьбе с вирусом, а институты и производители разных стран пытаются найти выходы из сложившейся ситуации.
В настоящий момент есть 2 основных направления для борьбы с вирусом – изобретение формул, производство антидота для вакцинирования и производство средств для обеззараживания поверхностей, так как учеными было доказано, что вирус имеет свойство оседать на различных поверхностях и тем самым передаваться далее, расширяя количество заразившихся.
"Поверхности, к которым мы прикасаемся каждый день, - потенциальные орудия переноса инфекций", - говорит
В прошлом году учеными было доказано, что лучшим дезинфицирующим средством по борьбе с коронавирусом является медь. Некоторые производители организовали производство антимикробной медной пленки, воздействие которой на борьбу с вирусами произвело настоящий фурор. Но, увы, данные производства требуют больших капиталовложений и, учитывая производственные мощности, не могут охватить широкое пространство.
Как и иностранные институты и компании, азербайджанская научно-исследовательская компания AZCHEMCO не стояла на месте и в течение года усердно работала над решением этой глобальной задачи. При поддержке компании
С соответствующими сертификатами можно ознакомиться по ссылке