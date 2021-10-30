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Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19

Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19 Несмотря на политические или экономические разногласия, весь мир объединился для достижения одной общей цели – избавления от коронавируса, так же известного, как COVID 19 SARS.
Здоровье
30 октября 2021 г. 13:09
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19

Несмотря на политические или экономические разногласия, весь мир объединился для достижения одной общей цели – избавления от коронавируса, так же известного, как COVID 19 SARS.

Ежедневно публикуется статистика разных стран о количестве пострадавших от этого вируса людей. ООН выступает с различными инициативами по борьбе с вирусом, а институты и производители разных стран пытаются найти выходы из сложившейся ситуации.

В настоящий момент есть 2 основных направления для борьбы с вирусом – изобретение формул, производство антидота для вакцинирования и производство средств для обеззараживания поверхностей, так как учеными было доказано, что вирус имеет свойство оседать на различных поверхностях и тем самым передаваться далее, расширяя количество заразившихся.

"Поверхности, к которым мы прикасаемся каждый день, - потенциальные орудия переноса инфекций", - говорит Джеральд Ляруа-Момю, исследователь инфекционных болезней в Имперском колледже Лондона (Великобритания). (BBC)

В прошлом году учеными было доказано, что лучшим дезинфицирующим средством по борьбе с коронавирусом является медь. Некоторые производители организовали производство антимикробной медной пленки, воздействие которой на борьбу с вирусами произвело настоящий фурор. Но, увы, данные производства требуют больших капиталовложений и, учитывая производственные мощности, не могут охватить широкое пространство.

Как и иностранные институты и компании, азербайджанская научно-исследовательская компания AZCHEMCO не стояла на месте и в течение года усердно работала над решением этой глобальной задачи. При поддержке компании Azertrading LTD продукт компании AZCHEMCO – Avesta2810, полностью состоящий из растворенной меди, был протестирован в лаборатории AzMedical на предмет дезинфицирования поверхностей от вируса COVID 19 SARS. Тестирование было на оборудовании компании SD-Biosensor из Южной Кореи. В результате исследования было подтверждено, что Avesta2810 полностью уничтожил бактерии вируса COVID 19 SARS на открытом воздухе за 40 минут.

С соответствующими сертификатами можно ознакомиться по ссылке http://drcu.co.kr/?page_id=8794&lang=en.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani product Avesta2810 destroys COVID-19

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