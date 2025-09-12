Азербайджанские медики приняли участие в учениях НАТО в Болгарии
В болгарском городе Монтана прошли учения НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации BULGARIA 2025, организованные Евроатлантическим центром координации реагирования на катастрофы и МВД Болгарии.
Как сообщает Report, в маневрах приняли участие представители стран-членов и партнеров НАТО.
Азербайджан был представлен делегацией из сотрудников Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
От TƏBİB в учениях задействовали два полностью укомплектованных автомобиля скорой помощи и медицинские бригады. Они базировались в специально созданном лагере и участвовали во всех этапах симуляции.
Целью учений стало укрепление международного сотрудничества при ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, отработка взаимодействия гражданских и военных структур при землетрясениях, наводнениях, пожарах и химических инцидентах.
Медицинские бригады Азербайджана оказывали первую помощь пострадавшим по сценарию землетрясения и работали совместно с международными коллегами в рамках мобильных медицинских служб.
Отмечается, что Азербайджан был представлен на учениях самой многочисленной медицинской командой среди всех участников.