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Азербайджан занимает первое место в мире по практике селективных абортов

Азербайджан занимает первое место в мире по практике селективных абортов 13:37 Азербайджан занимает первое место среди стран, в которых наиболее часто практикуются селективные аборты.
Здоровье
29 июля 2022 г. 14:20
Азербайджан занимает первое место в мире по практике селективных абортов

Азербайджан занимает первое место среди стран, в которых наиболее часто практикуются селективные аборты.

Как сообщает Report, об этом сказала медиа-эксперт Айнур Вейсалова во время выступления на тренинге для журналистов на тему "Повышение гендерной восприимчивости в азербайджанских медиа".

Она отметила, что согласно статистике 2021 года, в Азербайджане на каждые 100 девочек приходится 115 мальчиков:

"Раньше лидерство в списке по селективным абортам принадлежало Китаю, а Азербайджан был на втором месте. Сейчас ситуация иная. В Китае на каждые 100 девочек приходится 110,3 мальчиков. Биологическая норма соотношения полов рожденных детей составляет 102-106. Нарушение этого соотношения наблюдается в Азербайджане с начала 1990-х годов".

Она отметила, что по расчетам Фонда народонаселения ООН, если серьезное нарушение соотношения полов среди рожденных в Азербайджане детей продолжится, то к 2050 году число ежегодно рождающихся мальчиков будет на 12 000-15 000 больше числа новорожденных девочек: "Резкое увеличение числа мужчин в обществе может привести к серьезным последствиям, в числе которых гендерное неравенство, насилие, ранние браки, торговля людьми, рост преступности".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan selektiv aborta görə dünyada birinci yerə qalxıb

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