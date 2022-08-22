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Азербайджан ввел запрет на импорт куриной продукции из Нидерландов

Азербайджан ввел запрет на импорт куриной продукции из Нидерландов Азербайджан ввел запрет на импорт ряда продукций из Нидерландов.
Здоровье
22 августа 2022 г. 16:52
Азербайджан ввел запрет на импорт куриной продукции из Нидерландов

Азербайджан ввел запрет на импорт куриной продукции, и связанной с этой сферой продукцией.

Как сообщает Report, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) на основе данных Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) проводит мероприятия в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире для защиты от инфекционных заболеваний животных.

По данным WOAH, в нидерландской провинции Зеландия зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп.

С учетом принципа зонирования, из провинции Зеландия, Нидерланды, запрещается импорт живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов птичьего гриппа), кормов и кормовых добавок, оборудования, используемого для содержания, убоя и переработки птицы.

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Версия на английском языке Azerbaijan bans import of chicken products from Netherlands
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Niderlanddan bir sıra məhsulların gətirilməsinə qadağa qoyub

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