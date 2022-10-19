Азербайджан ввел ограничения на ввоз птицеводческой продукции из пяти стран

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, во французском регионе Реюньон, провинции Дренте Королевства Нидерландов, провинции Шлезвиг-Гольштейн Федеративной Республики Германия, регионах Восточной и Юго-Восточной Англии (Великобритания)

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, во французском регионе Реюньон, провинции Дренте Королевства Нидерландов, провинции Шлезвиг-Гольштейн Федеративной Республики Германия, регионах Восточной и Юго-Восточной Англии (Великобритания), штатах Небраска и Аляска Соединенных Штатов Америки зарегистрированы вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В целях защиты от инфекционных заболеваний животных, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных, из указанных территорий в Азербайджан временно запрещен ввоз, а также транзитные перевозки живых птиц и инкубационных яиц, птицеводческой продукции (за исключением товаров, подвергшихся термической обработке, обеспечивающей уничтожение вирусов птичьего гриппа), кормов для птиц и кормовых добавок (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, полученных путем химического и микробиологического синтеза), оборудования, используемого для содержания, убоя и переработки птиц.

В Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом из указанных регионов.