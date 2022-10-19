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Азербайджан ввел ограничения на ввоз птицеводческой продукции из пяти стран

Азербайджан ввел ограничения на ввоз птицеводческой продукции из пяти стран По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, во французском регионе Реюньон, провинции Дренте Королевства Нидерландов, провинции Шлезвиг-Гольштейн Федеративной Республики Германия, регионах Восточной и Юго-Восточной Англии (Великобритания)
Здоровье
19 октября 2022 г. 15:10
Азербайджан ввел ограничения на ввоз птицеводческой продукции из пяти стран

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, во французском регионе Реюньон, провинции Дренте Королевства Нидерландов, провинции Шлезвиг-Гольштейн Федеративной Республики Германия, регионах Восточной и Юго-Восточной Англии (Великобритания), штатах Небраска и Аляска Соединенных Штатов Америки зарегистрированы вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В целях защиты от инфекционных заболеваний животных, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных, из указанных территорий в Азербайджан временно запрещен ввоз, а также транзитные перевозки живых птиц и инкубационных яиц, птицеводческой продукции (за исключением товаров, подвергшихся термической обработке, обеспечивающей уничтожение вирусов птичьего гриппа), кормов для птиц и кормовых добавок (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, полученных путем химического и микробиологического синтеза), оборудования, используемого для содержания, убоя и переработки птиц.

В Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом из указанных регионов.

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