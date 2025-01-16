Азербайджан временно запретил ввоз продукции животноводства из 4 стран

Азербайджан вводит временные ограничения на ввоз мяса и иной животноводческой продукции из некоторых регионов ФРГ, Израиля, Шотландии и Нигерии в связи со вспышками опасных заболеваний животных.

Азербайджан вводит временные ограничения на ввоз мяса и иной животноводческой продукции из некоторых регионов ФРГ, Израиля, Шотландии и Нигерии в связи со вспышками опасных заболеваний животных.

Как сообщает Report, решение принято Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

В частности, в федеральной земле Бранденбург в Германии и в Центральном округе Израиля был выявлен ящур, а в области Ангус в Шотландии и штате Кано в Нигерии зарегистрированы очаги птичьего гриппа.

В этой связи временно запрещен ввоз в Азербайджан крупного и мелкого рогатого скота, живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и продуктов птицепереработки из указанных регионов.

Государственному таможенному комитету направлено обращение о принятии соответствующих мер по контролю за ввозом животноводческой продукции.