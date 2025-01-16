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Азербайджан временно запретил ввоз продукции животноводства из 4 стран

Азербайджан временно запретил ввоз продукции животноводства из 4 стран Азербайджан вводит временные ограничения на ввоз мяса и иной животноводческой продукции из некоторых регионов ФРГ, Израиля, Шотландии и Нигерии в связи со вспышками опасных заболеваний животных.
Здоровье
16 января 2025 г. 12:49
Азербайджан временно запретил ввоз продукции животноводства из 4 стран

Азербайджан вводит временные ограничения на ввоз мяса и иной животноводческой продукции из некоторых регионов ФРГ, Израиля, Шотландии и Нигерии в связи со вспышками опасных заболеваний животных.

Как сообщает Report, решение принято Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

В частности, в федеральной земле Бранденбург в Германии и в Центральном округе Израиля был выявлен ящур, а в области Ангус в Шотландии и штате Кано в Нигерии зарегистрированы очаги птичьего гриппа.

В этой связи временно запрещен ввоз в Азербайджан крупного и мелкого рогатого скота, живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и продуктов птицепереработки из указанных регионов.

Государственному таможенному комитету направлено обращение о принятии соответствующих мер по контролю за ввозом животноводческой продукции.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi ərazilərdən heyvan və quş ətinin Azərbaycana idxalına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub

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