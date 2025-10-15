Азербайджан внедряет технологию NAT для безопасности донорской крови

В целях обеспечения безопасности донорской крови и раннего выявления вирусов ВИЧ, гепатита B и C в Республиканском банке крови началось применение технологии NAT (тест нуклеиновой кислоты).

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов Республиканского банка крови Новрасте Гаджилы.

По ее словам, тест NAT является одним из самых высокоуровневых диагностических методов, обеспечивающих безопасность крови и ее компонентов в современной трансфузионной медицине.

"Благодаря проверке донорской крови с помощью NAT значительно снижается риск передачи инфекционных заболеваний, которые могут перейти к пациенту через донорскую кровь. Технология NAT признана США, Европейским союзом и ВОЗ как "золотой стандарт" для безопасности крови", - сказала она.