    Азербайджан внедряет технологию NAT для безопасности донорской крови

    Здоровье
    • 15 октября, 2025
    • 15:51
    Азербайджан внедряет технологию NAT для безопасности донорской крови

    В целях обеспечения безопасности донорской крови и раннего выявления вирусов ВИЧ, гепатита B и C в Республиканском банке крови началось применение технологии NAT (тест нуклеиновой кислоты).

    Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов Республиканского банка крови Новрасте Гаджилы.

    По ее словам, тест NAT является одним из самых высокоуровневых диагностических методов, обеспечивающих безопасность крови и ее компонентов в современной трансфузионной медицине.

    "Благодаря проверке донорской крови с помощью NAT значительно снижается риск передачи инфекционных заболеваний, которые могут перейти к пациенту через донорскую кровь. Технология NAT признана США, Европейским союзом и ВОЗ как "золотой стандарт" для безопасности крови", - сказала она.

    донорская кровь тест нуклеиновой кислоты Республиканский банк крови
    Azərbaycanda qan təhlükəsizliyində NAT Texnologiyasının tətbiqinə başlanılıb

