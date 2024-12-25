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Азербайджан снял ограничения, применяемые для защиты животных от инфекционных заболеваний

Азербайджан снял ограничения, применяемые для защиты животных от инфекционных заболеваний Азербайджан снял ограничения, применяемые для предотвращения заражения инфекционными заболеваниями животных.
Здоровье
25 декабря 2024 г. 12:04
Азербайджан снял ограничения, применяемые для защиты животных от инфекционных заболеваний

Азербайджан снял ограничения, применяемые для предотвращения заражения инфекционными заболеваниями животных.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), были ликвидированы оспа мелкого рогатого скота в Ленинградской области России, нодулярный дерматит в регионах Синд и Пенджаб Пакистана, высокопатогенный птичий грипп в штатах Чхаттисгарх, Карнатака, Мадхья-Прадеш, Гуджарат, Пенджаб, Уттар-Прадеш, Джамму и Кашмир, Харьяна, Бихар Индии и административных единицах Панчкула штата Харьяна, Джабуа штата Мадхья-Прадеш, Парбхани штата Махараштра, в округе Кгатленг Ботсваны, в республиках Башкортостан, Татарстан, Коми России, в административной единице Телеорман Румынии.

Согласно "Кодексу здоровья наземных животных" WOAH, после ликвидации этих заболеваний на указанных территориях эпизоотический статус здоровья был восстановлен.

В связи с этим были сняты ограничения, применяемые Азербайджаном в отношении указанных территорий для защиты от этих инфекционных заболеваний. Также было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер.

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