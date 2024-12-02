Азербайджан снял ограничения на поставки МРС из Грузии

15:49

Азербайджан снял ограничения, наложенные на поставки мелкого рогатого скота (МРС) из Квемо-Картли (Грузия).

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Отмечено, что, согласно официальной информации Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), зарегистрированная в указанном регионе Грузии чума мелкого рогатого скота устранена, в связи с этим завершен период карантина.

"Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики поручено принять соответствующие меры в связи с этим", - говорится в информации.