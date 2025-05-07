Азербайджан снял ограничения на импорт продукции турецкой компании

10:07

Азербайджан отменил временное ограничение на ввоз биологически активной добавки (БАД), произведенной турецкой компанией Pharmanor İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), такое решение принято после устранения компанией выявленных ранее несоответствий в продукции.

Согласно информации агентства, после уведомления АПБА турецкие компетентные органы провели проверку на предприятии. На основании полученных данных о корректирующих и контрольных мерах ограничение на импорт продукции было снято.

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции официально уведомлено о решении АПБА.