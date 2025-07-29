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Азербайджан снял ограничения на импорт продукции из нескольких штатов США

Азербайджан снял ограничения на импорт продукции из нескольких штатов США Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), высокопатогенный птичий грипп, зарегистрированный в американских штатах Калифорния, Южная Дакота, Висконсин и Колорадо, ликвидирован.
Здоровье
29 июля 2025 г. 11:52
Азербайджан снял ограничения на импорт продукции из нескольких штатов США

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), высокопатогенный птичий грипп, зарегистрированный в американских штатах Калифорния, Южная Дакота, Висконсин и Колорадо, ликвидирован.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации здравоохранения животных на указанных территориях после ликвидации заболевания завершился период ожидания и восстановлен эпизоотический статус здоровья.

В связи с этим ограничения, введенные Агентством продовольственной безопасности Азербайджана с целью предотвращения распространения инфекционного заболевания на территории страны, были сняты. Одновременно было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер.

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