Азербайджан снял ограничения на импорт продукции из нескольких штатов США

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), высокопатогенный птичий грипп, зарегистрированный в американских штатах Калифорния, Южная Дакота, Висконсин и Колорадо, ликвидирован.

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), высокопатогенный птичий грипп, зарегистрированный в американских штатах Калифорния, Южная Дакота, Висконсин и Колорадо, ликвидирован.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации здравоохранения животных на указанных территориях после ликвидации заболевания завершился период ожидания и восстановлен эпизоотический статус здоровья.

В связи с этим ограничения, введенные Агентством продовольственной безопасности Азербайджана с целью предотвращения распространения инфекционного заболевания на территории страны, были сняты. Одновременно было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер.