Азербайджан снял ограничение на импорт животных из Грузии
Здоровье
- 01 декабря, 2025
- 15:58
В Азербайджане сняли ограничение на ввоз племенных животных из Грузии.
Как передает Report, об этом сообщило Агентство пищевой безопасности Азербайджана.
По данным ведомства, Национальное агентство продбезопасности Грузии предоставило официальную информацию о стабильной эпизоотической ситуации в стране. Мониторинг и ветеринарные мероприятия подтвердили отсутствие рисков распространения особо опасных заразных заболеваний.
Грузинская сторона также гарантировала соблюдение ветеринарно-санитарных требований и поддержание эпизоотического контроля на необходимом уровне.
