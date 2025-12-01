Азербайджан снял ограничение на импорт животных из Грузии

В Азербайджане сняли ограничение на ввоз племенных животных из Грузии.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

По данным ведомства, Национальное агентство продбезопасности Грузии предоставило официальную информацию о стабильной эпизоотической ситуации в стране. Мониторинг и ветеринарные мероприятия подтвердили отсутствие рисков распространения особо опасных заразных заболеваний.

Грузинская сторона также гарантировала соблюдение ветеринарно-санитарных требований и поддержание эпизоотического контроля на необходимом уровне.