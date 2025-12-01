Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан снял ограничение на импорт животных из Грузии

    Здоровье
    • 01 декабря, 2025
    • 15:58
    Азербайджан снял ограничение на импорт животных из Грузии

    В Азербайджане сняли ограничение на ввоз племенных животных из Грузии.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

    По данным ведомства, Национальное агентство продбезопасности Грузии предоставило официальную информацию о стабильной эпизоотической ситуации в стране. Мониторинг и ветеринарные мероприятия подтвердили отсутствие рисков распространения особо опасных заразных заболеваний.

    Грузинская сторона также гарантировала соблюдение ветеринарно-санитарных требований и поддержание эпизоотического контроля на необходимом уровне.

    Gürcüstandan Azərbaycana heyvan idxalına qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb
    Лента новостей