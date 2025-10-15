Азербайджан присоединился к платформе Китая в сфере продовольственной безопасности

Азербайджан официально присоединился к созданной по инициативе Китая платформе по сотрудничеству в сфере продовольственной безопасности в рамках проекта "Один пояс, один путь".

Как передает Report, об этом сообщает Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации, в Шанхае при организации Главной таможенной администрации КНР начала работу двухдневная Конференция по сотрудничеству в сфере продовольственной безопасности при импорте и экспорте между странами-участницами проекта.

В мероприятии, где участвуют делегации из 50 стран, принимают участие руководитель аппарата АПБА Мамедрагим Наджафов и советник председателя Эльхан Микаилов.

В рамках конференции был подписан документ "Условия деятельности Механизма сотрудничества по продовольственной безопасности при импорте и экспорте", который открывает новые возможности для расширения взаимодействия.

Документ направлен на укрепление сотрудничества, обмен опытом в управлении и регулировании, совершенствование международных правил и совместное устранение рисков, связанных с продовольственной безопасностью.

Инициатива создает платформу сотрудничества между странами "Одного пояса, одного пути" на основе взаимного доверия и выгоды, способствует обмену информацией, совместному реагированию на чрезвычайные ситуации и развитию безопасной торговли продовольствием.