Азербайджан присоединился к платформе Китая в сфере продовольственной безопасности

    Здоровье
    • 15 октября, 2025
    • 18:15
    Азербайджан официально присоединился к созданной по инициативе Китая платформе по сотрудничеству в сфере продовольственной безопасности в рамках проекта "Один пояс, один путь".

    Как передает Report, об этом сообщает Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    Согласно информации, в Шанхае при организации Главной таможенной администрации КНР начала работу двухдневная Конференция по сотрудничеству в сфере продовольственной безопасности при импорте и экспорте между странами-участницами проекта.

    В мероприятии, где участвуют делегации из 50 стран, принимают участие руководитель аппарата АПБА Мамедрагим Наджафов и советник председателя Эльхан Микаилов.

    В рамках конференции был подписан документ "Условия деятельности Механизма сотрудничества по продовольственной безопасности при импорте и экспорте", который открывает новые возможности для расширения взаимодействия.

    Документ направлен на укрепление сотрудничества, обмен опытом в управлении и регулировании, совершенствование международных правил и совместное устранение рисков, связанных с продовольственной безопасностью.

    Инициатива создает платформу сотрудничества между странами "Одного пояса, одного пути" на основе взаимного доверия и выгоды, способствует обмену информацией, совместному реагированию на чрезвычайные ситуации и развитию безопасной торговли продовольствием.

    Лента новостей