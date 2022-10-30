Азербайджан представлен на Всемирном тюркском медицинском конгрессе в Стамбуле

Делегация Министерства здравоохранения Азербайджана участвует в проходящем в Стамбуле Всемирном тюркском медицинском конгрессе.

Делегация Министерства здравоохранения Азербайджана участвует в проходящем в Стамбуле Всемирном тюркском медицинском конгрессе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минздрава.

Азербайджан на конгрессе представляет делегация во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым. В первый день работы Всемирного тюркского медицинского конгресса, основная тема которой "Преобразование глобального здравоохранения в постпандемический период", были проведены панельные дискуссии и сессии.

На панельной сессии на тему "Вклад в модели сотрудничества в области устойчивых глобальных цепочек поставок", модератором которой стал турецкий профессор Хасан Хусейн Йылдырым, выступил заместитель министра здравоохранения Азербайджана Расим Исмайлов. Он рассказал о важных мерах, предпринятых Азербайджанским государством под руководством Президента Ильхама Алиева в области борьбы с пандемией коронавируса с первых дней ее распространения, а также проинформировал о достигнутых успешных результатах.

В продолжение своего выступления Р. Исмайлов поделился своими взглядами на существенное влияние пандемии коронавируса на поведение производителей и потребителей. По его словам, в сложившейся ситуации возникла необходимость в разработке новых подходов и инструментов для бесперебойного функционирования цепочек поставок: "По мнению многих экспертов и участников рынка, одним из основных подходов к реструктуризации цепочек поставок является "картирование" - процесс отображения каждого уровня цепочки поставок с помощью понятных изображений. В то же время, картирование цепочки поставок позволяет систематически проводить оценку распределительных центров, маршруты транспортировки и географическое расположение ключевых рынков. При выборе поставщиков следует ориентироваться не на минимизацию затрат, а на минимизацию возможных рисков".

Параллельно со Всемирным тюркским медицинским конгрессом проводится бизнес-форум и выставка стран тюркского мира в сфере здравоохранения.

В рамках конгресса завтра состоится встреча министров здравоохранения государств-членов и наблюдателей ОТГ, в ходе которой состоятся обсуждения по сотрудничеству в сфере здравоохранения, по реализации совместных проектов и других ключевых вопросов повестки дня. Помимо этого, на совещании министров здравоохранения определится страна, в которой пройдет очередной конгресс.

В завершение состоится церемония вручения премии имени всемирно известного ученого, лауреата Нобелевской премии, профессора Азиза Санджара.

Отметим, что в рамках визита ожидается выступление министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева на встрече министров здравоохранения государств-членов и наблюдателей ОТГ. Помимо этого, планируется проведение двусторонних встреч с министрами здравоохранения стран-членов, а также встреча с азербайджанскими врачами, работающими в братской стране.

Всемирный тюркский медицинский конгресс завершит свою работу 31 октября.