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Азербайджан подготовит Национальный план действий по обеспечению безопасности здоровья

Азербайджан подготовит Национальный план действий по обеспечению безопасности здоровья В столице Дании продолжает свою работу 74-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Здоровье
30 октября 2024 г. 20:47
Азербайджан подготовит Национальный план действий по обеспечению безопасности здоровья

Азербайджан продвигает реализацию концепции "Единого здоровья" посредством многосекторального сотрудничества, политики, практики и образования.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил на техническом брифинге по теме "Единое здоровье", который проходит в Копенгагене (Дания), в рамках 74-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Министр подчеркнул актуальность обсуждаемой в рамках сессии темы, отметил, что Азербайджан продвигает реализацию концепции "Единого здоровья" посредством многосекторального сотрудничества, политики, практики и образования: "Одним из важных шагов на этом пути в рамках Международных медико-санитарных правил стала Совместная внешняя оценка, охватывающая 19 технических областей. В мае 2023 года в ходе консультационного процесса с участием группы местных экспертов и межсекторальной международной команды по проведению оценки, возможности Азербайджана были изучены в 19-ти направлениях, включая сектор здоровья. В результате совместных обсуждений и посещения ряда объектов был достигнут консенсус по оценкам и определены приоритетные действия по всем техническим областям, направленные на улучшение реализации Международных медико-санитарных правил, концепции "Единое здоровье" и укрепление устойчивости системы здравоохранения Азербайджана в условиях чрезвычайных ситуаций».

По его словам, следующим шагом по реализации Концепции "Единое здоровье" в Азербайджане станет разработка Национального плана действий по обеспечению безопасности здоровья, который направлен на укрепление механизмов координации, совместного надзора, мониторинга, развития потенциала, включая инфраструктуру и человеческие ресурсы.

В своем выступлении Теймур Мусаев также подчеркнул, что в ноябре в Азербайджане пройдет климатическая конференция COP29. По словам министра, "COP29 является прекрасной возможностью для мировой общественности объединиться, оценить общий прогресс и определить практические решения".

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Версия на английском языке Azerbaijan to prepare national action plan to ensure health security
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