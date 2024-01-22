Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из Молдовы и Ливии

Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из регионов Молдовы и Ливии на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных о выявлении в них птичьего гриппа и ящура.

Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из регионов Молдовы и Ливии на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных о выявлении в них птичьего гриппа и ящура.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации по охране здоровья животных введено временное ограничение на импорт живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовых мясных продуктов из птицеводческих хозяйств в молдавских регионах Рышканы и Дубоссары.

Кроме того, для защиты территории страны от распространения ящура ограничен импорт и транзит парнокопытных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов и т. д.) и относящегося к ним сырья и продукции из ливийского муниципалитета Мисрата.