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Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из Молдовы и Ливии

Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из Молдовы и Ливии Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из регионов Молдовы и Ливии на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных о выявлении в них птичьего гриппа и ящура.
Здоровье
22 января 2024 г. 11:35
Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из Молдовы и Ливии

Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из регионов Молдовы и Ливии на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных о выявлении в них птичьего гриппа и ящура.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации по охране здоровья животных введено временное ограничение на импорт живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовых мясных продуктов из птицеводческих хозяйств в молдавских регионах Рышканы и Дубоссары.

Кроме того, для защиты территории страны от распространения ящура ограничен импорт и транзит парнокопытных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов и т. д.) и относящегося к ним сырья и продукции из ливийского муниципалитета Мисрата.

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Версия на азербайджанском языке Moldova və Liviyadan Azərbaycana quş ətinin gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulub

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