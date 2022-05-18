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Азербайджан ограничил транзит живой птицы через свою территорию из ряда стран

Азербайджан ограничил транзит живой птицы через свою территорию из ряда стран По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в провинциях Ачех и Восточная Ява в Индонезии, провинции Сконе в Швеции, провинции Габрово в Болгарии, штате Юта в США, провинциях Исабела, Южный Давао, Южный Котабато и Магинданао на Филиппинах
Здоровье
18 мая 2022 г. 10:31
Азербайджан ограничил транзит живой птицы через свою территорию из ряда стран

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в провинциях Ачех и Восточная Ява в Индонезии, провинции Сконе в Швеции, провинции Габрово в Болгарии, штате Юта в США, провинциях Исабела, Южный Давао, Южный Котабато и Магинданао на Филиппинах зафиксированы случаи высокопатогенного птичьего гриппа.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В связи с этим введены временные ограничения на импорт живой птицы и инкубационных яиц, кормов для птиц и кормовых добавок для птиц, оборудования, используемого для содержания, убоя и переработки птиц, транзит живой птицы из названных административно-территориальных единиц указанных стран через территорию Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Diri quşların Azərbaycan ərazisindən tranzitinə məhdudiyyət tətbiq olunub

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