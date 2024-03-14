Азербайджан находится в числе стран с низким уровнем распространенности СПИД

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 14 марта встретился с исполнительным директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Винни Бьянйима.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 14 марта встретился с исполнительным директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Винни Бьянйима.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан тесно сотрудничает с различными учреждениями ООН, в том числе UNAIDS, и поддерживает их деятельность.

Было отмечено, что борьба с ВИЧ/СПИДом является одним из основных направлений национальной стратегии здравоохранения Азербайджана. В результате принятых мер Азербайджан находится в числе стран с низким уровнем распространенности СПИД.

Во встрече принял участие министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.