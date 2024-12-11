Азербайджан избран членом Комитета управленческого контроля ВОЗЖ

Азербайджан избран членом Комитета управленческого контроля Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ).

Азербайджан избран членом Комитета управленческого контроля Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ).

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Целью комитета, созданного в этом году на 91-й Генеральной сессии ВОЗЖ, является обновление нормативных документов, мониторинг и улучшение состояния финансового управления и регулирования приоритетных вопросов сферы в мире. Работу комитета будет координировать секретариат, расположенный в штаб-квартире ВОЗЖ.

Азербайджан в Комитете управленческого контроля будет представлять представитель страны в ВОЗЖ, руководитель отдела охраны здоровья животных и биологической безопасности АПБА, главный государственный ветеринарный инспектор республики Галиб Абдулалиев.

В комитете представлены 16 стран, в том числе Азербайджан, Китай, Австралия, Австрия, Норвегия, Ирландия, Канада и Чили.