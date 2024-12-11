Азербайджан избран членом Комитета управленческого контроля ВОЗЖ

Азербайджан избран членом Комитета управленческого контроля Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ).
Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).
Целью комитета, созданного в этом году на 91-й Генеральной сессии ВОЗЖ, является обновление нормативных документов, мониторинг и улучшение состояния финансового управления и регулирования приоритетных вопросов сферы в мире. Работу комитета будет координировать секретариат, расположенный в штаб-квартире ВОЗЖ.
Азербайджан в Комитете управленческого контроля будет представлять представитель страны в ВОЗЖ, руководитель отдела охраны здоровья животных и биологической безопасности АПБА, главный государственный ветеринарный инспектор республики Галиб Абдулалиев.
В комитете представлены 16 стран, в том числе Азербайджан, Китай, Австралия, Австрия, Норвегия, Ирландия, Канада и Чили.