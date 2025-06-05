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Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сферах медицины и страхования

Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сферах медицины и страхования Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сферах медицины и страхования
Здоровье
5 июня 2025 г. 13:37
Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сферах медицины и страхования

Делегация во главе с председателем правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Зауром Алиевым находилась с рабочим визитом в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщили Report в TƏBİB, в состав делегации также вошли исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов и представители организации.

Целью визита было расширение связей и изучение международного опыта в сфере обязательного медицинского страхования.

В первый день визита состоялась встреча азербайджанской делегации с заместителем государственного секретаря по здравоохранению МВД Венгрии Юдит Бидло. Она рассказала об управлении системой здравоохранения Венгрии, организации и финансировании медицинских услуг. Подчеркнув стратегическую и практическую значимость сотрудничества в сфере страхования, Юдит Бидло выразила уверенность, что взаимный обмен опытом будет полезен для обеих стран.

Заур Алиев проинформировал о внедрении системы обязательного медицинского страхования в Азербайджане, расширении охвата медицинских услуг и достижениях в этой области. Он отметил важность применения новых технологий в системе здравоохранения и международного обмена опытом. По его мнению, знакомство с моделью обязательного медицинского страхования в Венгрии добавит ценности проводимым в Азербайджане реформам здравоохранения.

В свою очередь Вугар Гурбанов рассказал о новшествах, реализуемых в направлении модели управления медучреждениями, оптимизации инфраструктуры, усиления кадрового потенциала, расширения охвата медицинских услуг и повышения удовлетворенности пациентов, а также о применении международных стандартов и передового опыта зарубежных стран в медучреждениях.

С целью изучения механизмов финансирования системы здравоохранения Венгрии также была проведена встреча в Национальном фонде медицинского страхования. В ходе встречи обсуждались вопросы финансирования медицинских услуг, управления больницами, лекарственного обеспечения и сотрудничества между государственным и частным секторами.

На встрече в Национальном главном управлении больниц делегация провела обсуждения вокруг таких актуальных тем, как организация первичных и амбулаторных медицинских услуг, управление человеческими ресурсами и применение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Hungary discuss expansion of medical cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Macarıstan tibbi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

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