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Азербайджан и Россия обсудили оперативный импорт-экспорт пищевых продуктов

Азербайджан и Россия обсудили оперативный импорт-экспорт пищевых продуктов Азербайджан и Россия обсудили оперативный импорт-экспорт пищевых продуктов
Здоровье
19 июня 2025 г. 18:19
Азербайджан и Россия обсудили оперативный импорт-экспорт пищевых продуктов

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли встретился с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ("Россельхознадзор") Сергеем Данквертом в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию АПБА.

Было отмечено, что во время встречи были рассмотрены возможности дальнейшего расширения экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию в течение текущего года. Также были обсуждены вопросы, связанные с осуществлением государственного контроля в области здоровья животных и растений, обеспечением потребителей здоровыми и качественными продуктами.

На встрече было подчеркнуто, что между АПБА и "Россельхознадзором" в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия будет осуществляться оперативный и эффективный импорт и экспорт пищевых продуктов.

В ходе обсуждений были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya qida məhsullarının operativ idxal-ixracını müzakirə ediblər

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