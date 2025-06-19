Азербайджан и Россия обсудили оперативный импорт-экспорт пищевых продуктов

Азербайджан и Россия обсудили оперативный импорт-экспорт пищевых продуктов

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли встретился с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России ("Россельхознадзор") Сергеем Данквертом в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию АПБА.

Было отмечено, что во время встречи были рассмотрены возможности дальнейшего расширения экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию в течение текущего года. Также были обсуждены вопросы, связанные с осуществлением государственного контроля в области здоровья животных и растений, обеспечением потребителей здоровыми и качественными продуктами.

На встрече было подчеркнуто, что между АПБА и "Россельхознадзором" в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия будет осуществляться оперативный и эффективный импорт и экспорт пищевых продуктов.

В ходе обсуждений были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.