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Азербайджан и Израиль обсудили перспективы развития сотрудничества в области здравоохранения

Азербайджан и Израиль обсудили перспективы развития сотрудничества в области здравоохранения Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в нашей стране Джорджем Диком. Во встрече также приняли
Здоровье
8 июня 2021 г. 14:06
Азербайджан и Израиль обсудили перспективы развития сотрудничества в области здравоохранения

Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в нашей стране Джорджем Диком. Во встрече также приняли участие директор департамента экономического сотрудничества со странами Азии и СНГ МИД Израиля Михаэль Лотем и другие официальные представители посольства Израиля.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на мероприятии обсуждались новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

Теймур Мусаев отметил, что межгосударственное сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах сотрудничества между нашими странами, является образцовым: "Израиль - одна из стран с высоким уровнем образования и системы здравоохранения. Основываясь на этом, мы довольны сотрудничеством в области здравоохранения. В то же время наше сотрудничество в высокотехнологичных областях здравоохранения - вирусологии, микробиологии и в других сферах здравоохранения, актуальных в период пандемии COVID-19, носит конструктивный характер".

Была подчеркнута важность представительства израильских фармацевтических компаний в Азербайджане, а также использования качественного медицинского оборудования в нашей стране.

На встрече, прошедшей в духе взаимопонимания, стороны отметили важность прямых контактов между министерствами дружеских стран в области медицинской науки и в борьбе с глобальной пандемией в рамках Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla İsrail arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

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