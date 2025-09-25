Азербайджан и Албания обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохранения
- 25 сентября, 2025
- 17:04
В Министерстве здравоохранения прошла встреча министра Теймура Мусаева с чрезвычайным и полномочным послом Албании в Азербайджане Бесартом Кадиа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минздрав.
Министр отметил успешное развитие двусторонних отношений и подчеркнул потенциал сотрудничества в здравоохранении, включая обмен опытом, обучение специалистов и медицинский туризм.
По его словам, есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов, а также потенциал для развития сотрудничества в сфере медицинского туризма.
Посол Бесарт Кадиа выразил заинтересованность его страны в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области здравоохранения и медицинской науки.
В завершение стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.