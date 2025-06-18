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Азербайджан частично ограничил импорт мяса и мясных продуктов из Албании, Канады и Андорры

Азербайджан частично ограничил импорт мяса и мясных продуктов из Албании, Канады и Андорры Азербайджан частично ограничил импорт мяса и мясных продуктов из Албании, Канады и Андорры
Здоровье
18 июня 2025 г. 10:49
Азербайджан частично ограничил импорт мяса и мясных продуктов из Албании, Канады и Андорры

Азербайджан ограничил импорт мяса и мясных продуктов из некоторых регионов Албании, Канады и Андорры в связи со вспышками опасных заболеваний животных.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в административно-территориальной единице Сант-Жулия-де-Лория Андорры зарегистрирована эпизоотическая геморрагическая болезнь крупного рогатого скота, в регионе Берат Албании выявлена чума мелкого рогатого скота, а в канадской провинции Британская Колумбия обнаружена болезнь Ньюкасла у птиц.

В заявлении отмечается, что для защиты территории республики от этих инфекционных заболеваний АПБА ввело временные ограничения на импорт и транзит всех видов живых жвачных животных и их генетического материала, живых домашних и диких мелких жвачных животных и продуктов из них, живой птицы и продуктов птицеводства из указанных территорий.

Одновременно Агентство обратилось в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер.

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Версия на азербайджанском языке Albaniya, Kanada və Andorranın bəzi bölgələrindən Azərbaycana ət və ət məhsullarının idxalı məhdudlaşdırılıb

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