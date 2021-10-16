AZCHEMCO организовала мероприятие, посвященное Всемирному дню продовольствия

Всемирный день продовольствия был учрежден 16 октября 1945 года и также отмечается сегодня как день основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В связи с этим праздником в офисе компании AZCHEMCO было организовано мероприятие

Всемирный день продовольствия был учрежден 16 октября 1945 года и также отмечается сегодня как день основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В связи с этим праздником в офисе компании AZCHEMCO было организовано мероприятие.

Выступая на мероприятии, соучредитель компании Левент Оздемир сказал, что в этом году, 16 октября, Всемирный день продовольствия проходит в другой ситуации по сравнению с прежними годами, поскольку страны борются с последствиями пандемии COVID 19. В 2021 году ФАО озвучила лозунг Всемирного дня продовольствия, чтобы обозначить более глобальную проблему: «Наши действия - это наше будущее. Лучшее производство, питание, окружающая среда и жизнь». Основная задача организаций, работающих в этой области, - положить конец голоду в мире, достичь целей устойчивого развития и обеспечить доступ к здоровой пище для всех.

Компания AZCHEMCO, одна из ведущих сельскохозяйственных компаний, небезразлична к этому процессу и готова максимально способствовать решению глобальных проблем засухи, экологии и голода, о которых заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и другие участники саммита по продовольственным системам, прошедшим 23-24 сентября этого года. Компания намерена стать членом ФАО для обмена опытом и знаниями, а также уже проводит встречи с уполномоченными представителями организации в Азербайджане.

Компания генерирует идеи и проекты в сферах поддержки норм и стандартов в области безопасности пищевых продуктов в нашей стране на основании международных требований, улучшения обеспечения безопасными и качественными продуктами питания, повышения безопасности и качества пищевых продуктов, конкурентоспособности и экспортного потенциала страны, производства удобрений и средств защиты растений, а также проведения информационно-просветительских мероприятий по их правильному использованию. В этой области компания сотрудничает с рядом научно-исследовательских институтов, а продукция компании проходит испытания и апробацию в лабораториях всемирно известной компании SGS.

Проект AZCHEMCO «Чистое сельское хозяйство» - это производственная цепочка, основанная на выращивании сельскохозяйственных культур без использования большого количества химико-синтетических (искусственных) веществ, а также на производстве и переработке чистых продуктов. Таким образом, потенциальные опасности от удобрений, агрохимикатов и других смесей, используемых при выращивании продукта, будут устранены.

Кроме того, хотим отметить, что продукты питания, а в данном случае компания начала процесс с выращивания помидоров (от посадки саженцев до сбора урожая по собственной методологии и используя только свою продукцию) показывают очень обнадеживающие результаты. Судя по отчету, предоставленному лабораторией SGS, в выращенном продукте не найдено никаких химических остатков от использованных удобрений и препаратов, а сам продукт остается в неизменном виде при комнатной температуре на протяжении 43 дней.