AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней

За последние 11 месяцев компания AstraZeneca произвела два миллиарда доз своей вакцины от COVID-19 для поставок в более чем 170 стран мира.
Как сообщили Report в AstraZeneca, в том числе более 175 миллионов доз были доставлены в 130 стран в рамках COVAX Facility.
“На сегодняшний день вакцина против COVID-19 компании AstraZeneca (ChAdOx1-S [Рекомбинантная]) (Vaxzevria - ред.), по оценкам, помогла предотвратить 50 миллионов случаев заболевания COVID-19, пять миллионов госпитализаций и помогла спасти более миллиона жизней”, - сообщили в компании.
Азербайджан начал вакцинацию людей старше 60 лет препаратом Vaxzevria компании AstraZeneca с апреля нынешнего года.