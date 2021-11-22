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AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней

AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней Примерно две трети из двух миллиардов доз, поставляемых AstraZeneca, были направлены в страны с низким и средним уровнем дохода за последние 11 месяцев.
Здоровье
22 ноября 2021 г. 10:58
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней

За последние 11 месяцев компания AstraZeneca произвела два миллиарда доз своей вакцины от COVID-19 для поставок в более чем 170 стран мира.

Как сообщили Report в AstraZeneca, в том числе более 175 миллионов доз были доставлены в 130 стран в рамках COVAX Facility.

“На сегодняшний день вакцина против COVID-19 компании AstraZeneca (ChAdOx1-S [Рекомбинантная]) (Vaxzevria - ред.), по оценкам, помогла предотвратить 50 миллионов случаев заболевания COVID-19, пять миллионов госпитализаций и помогла спасти более миллиона жизней”, - сообщили в компании.

Азербайджан начал вакцинацию людей старше 60 лет препаратом Vaxzevria компании AstraZeneca с апреля нынешнего года.

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Версия на азербайджанском языке “AstraZeneca”: “Vaxzevria” vaksini milyondan çox insanın həyatını xilas edib"
Версия на английском языке AstraZeneca: Vaxzevria vaccine helped save over 1 million lives

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