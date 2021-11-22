AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней

Примерно две трети из двух миллиардов доз, поставляемых AstraZeneca, были направлены в страны с низким и средним уровнем дохода за последние 11 месяцев.

За последние 11 месяцев компания AstraZeneca произвела два миллиарда доз своей вакцины от COVID-19 для поставок в более чем 170 стран мира.

Как сообщили Report в AstraZeneca, в том числе более 175 миллионов доз были доставлены в 130 стран в рамках COVAX Facility.

“На сегодняшний день вакцина против COVID-19 компании AstraZeneca (ChAdOx1-S [Рекомбинантная]) (Vaxzevria - ред.), по оценкам, помогла предотвратить 50 миллионов случаев заболевания COVID-19, пять миллионов госпитализаций и помогла спасти более миллиона жизней”, - сообщили в компании.

Азербайджан начал вакцинацию людей старше 60 лет препаратом Vaxzevria компании AstraZeneca с апреля нынешнего года.