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AПБА обратилась к предпринимателям, занимающимся убоем животных

AПБА обратилась к предпринимателям, занимающимся убоем животных "В Азербайджане нет дефицита продовольствия".
Здоровье
29 июня 2022 г. 14:42
AПБА обратилась к предпринимателям, занимающимся убоем животных

"В Азербайджане нет дефицита продовольствия".

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела здоровья животных Aгентства продбезопасности Азербайджана (АПБА), главный государственный ветеринарный инспектор республики Галиб Абдулалиев.

По его словам, должна быть сформирована культура убоя животных: "Процесс должен поддерживаться и субъектами предпринимательства, занимающимися убоем животных. Население также должно бороться с недочетами. Следует иметь в виду, что в мире существует угроза продовольственного дефицита. Еще 10 лет назад в мире от голода страдали 1,3 миллиарда человек, однако в последние годы эта цифра значительно сократилась. В настоящее время около 850-900 миллионов человек во всем мире страдают от голода".

Начальник отдела также отметил, что 60 процентов инфекционных заболеваний имеют животное происхождение: "82 процента возбудителей, используемых в качестве биологического оружия, - животного происхождения. Мясо и молочные продукты являются удобным средством распространения болезней".

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