    AQTA: Азербайджан готовится к обогащению муки полезными веществами

    Здоровье
    • 03 октября, 2025
    • 15:19
    AQTA: Азербайджан готовится к обогащению муки полезными веществами

    В Азербайджане подготовлены и представлены в Агентство продовольственной безопасности (AQTA) научно обоснованные предложения по обогащению муки - процессу фортификации (добавление полезных веществ в муку в процессе ее производства - ред.).

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Отделе информационного обеспечения и инновационных решений AQTA.

    По информации ведомства, AQTA и Министерством здравоохранения было принято решение начать процедуру обогащения пшеничной муки. Цель - компенсировать недостающие важные элементы в ежедневном рационе населения. В этой связи в настоящее время идет процесс формирования Рабочей группы.

    "В рамках визита делегации Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) и представителей местных мельниц в Атланту, был подготовлен рекомендательный документ по обогащению пшеничной муки", - говорится в сообщении.

    Ведомство также отмечает, что на период 2024-2025 годов международные организации и Инициатива по обогащению пищевых продуктов (Food Fortification Initiative) оказали техническую и институциональную поддержку инициативам AQTA по обогащению пшеничной муки.

    Отметим, что обогащение пшеничной и кукурузной муки является профилактическим методом, направленным на улучшение с течением времени статуса населения по питательным микроэлементам. Несмотря на то, что пшеничная и кукурузная мука может обогащаться многими питательными микроэлементами, за основу берется железо, фолиевая кислота, витамин В12, витамин А и цинк.

