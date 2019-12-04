​АПБА зарегистрировала 694 случая пищевых отравлений за полтора года

"Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) зарегистрировало 694 случая пищевых отравлений за полтора года. В результате отравлений 3 человека скончались".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель АПБА Гошгар Тахмазли.

По его словам, один из случаев отравления со смертельным исходом произошел в прошлом году, другие - в этом году: "Факты показывают, что в Азербайджане один из самых высоких показателей безопасности пищевых продуктов в мире. По индексу продовольственной безопасности наша страна набрала 89 баллов из 100 возможных. Это означает, что качество продуктов питания, импортируемых и производимых в Азербайджане, чрезвычайно высокое".