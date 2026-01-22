Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    АПБА заблокировало партию швейцарского детского питания с опасным токсином

    В детском питании "Swissneo 1", импортированном из Швейцарии в Азербайджан, обнаружен опасный токсин - цереулид.

    Об этом сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    Информация о выявленном нарушении поступила в агентство через Систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах ЕС (RASFF).

    На основании полученного уведомления были незамедлительно начаты проверки. Также пресечена продажа соответствующей партии продукции на территории Азербайджана.

    В АПБА напомнили, что цереулид является термоустойчивым бактериальным токсином, который образуется в продуктах питания при неправильных условиях хранения и представляет серьезную угрозу для здоровья.

