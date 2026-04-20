АПБА выявило сальмонеллу в куриной продукции из Украины
20 апреля, 2026
- 15:59
В партии замороженной куриной продукции, импортированной из Украины в Азербайджан, выявлена опасная бактерия – сальмонелла.
Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.
По данным ведомства, речь идет о 4,9 тонны замороженной куриной продукции с датами производства и срока годности 16.02.2026–16.02.2028. В результате лабораторных исследований в продукции была обнаружена бактерия сальмонелла, вызывающая кишечные инфекции.
В агентстве отметили, что приняты все необходимые меры. В частности, в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей направлено обращение с требованием приостановить экспорт продукции предприятия-производителя.
Последние новости
18:24
Трамп: Израиль не подталкивал США к войне с ИраномДругие страны
18:16
Французский депутат считает исламофобию нормальным явлениемДругие страны
18:14
Трамп заявил, что сделка с Ираном будет подписана сегодня вечеромДругие страны
18:10
ОАЭ ликвидировали преступную ячейку, связанную с ИраномДругие страны
18:08
Арагчи и Дар обсудили перемирие Ирана и СШАВ регионе
18:01
Фото
Экономический совет Азербайджана принял решения по развитию агросектораЭкономика
17:55
Делегация США во главе с Вэнсом отбыла в Пакистан на переговоры с ИраномДругие страны
17:53
Кязымов утвердил новые требования к постоянному капиталу инвесткомпанийФинансы
17:53