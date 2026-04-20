АПБА выявило сальмонеллу в куриной продукции из Украины

Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Здоровье
    • 20 апреля, 2026
    • 15:59
    В партии замороженной куриной продукции, импортированной из Украины в Азербайджан, выявлена опасная бактерия – сальмонелла.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

    По данным ведомства, речь идет о 4,9 тонны замороженной куриной продукции с датами производства и срока годности 16.02.2026–16.02.2028. В результате лабораторных исследований в продукции была обнаружена бактерия сальмонелла, вызывающая кишечные инфекции.

    В агентстве отметили, что приняты все необходимые меры. В частности, в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей направлено обращение с требованием приостановить экспорт продукции предприятия-производителя.

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Сальмонелла Куриное мясо
    Фото
    Ukraynadan Azərbaycana gətirilən 5 tona yaxın toyuq məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

