AПБА вводит временные ограничения на животноводческих рынках страны

    Здоровье
    • 17 октября, 2025
    • 16:32
    В связи с проведением мероприятий по оздоровлению животноводческих хозяйств, с 25 октября в Азербайджане поэтапно будут введены временные ограничения на деятельность животноводческих рынков.

    Об этом сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    В ведомстве отметили, что приграничные районы страны, маршруты сезонной миграции животных, а также животноводческие рынки отнесены к зонам повышенного риска. Совместное содержание, продажа и перевозка животных разного происхождения могут способствовать распространению инфекций и повышать риск вспышек заболеваний на территории страны.

    Согласно решению, подписанному главным государственным ветеринарным инспектором, с 25 октября во всех действующих животноводческих рынках страны начнутся оздоровительные мероприятия, в рамках которых вводятся временные ограничения. Исполнение данных мер будет обеспечено региональными подразделениями агентства совместно с органами местной исполнительной власти и полиции.

    Владельцы животноводческих рынков проведут дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию территорий. После завершения санитарных мероприятий деятельность рынков будет возобновлена.

